Inter Mondiale per Club un tuffo nel passato per sognare il futuro | a Beverly Hills come nel 2009 con Mourinho e una panchina di ex guidata da Chivu

Un tuffo nel passato che risveglia i ricordi e accende i sogni per il futuro. A Beverly Hills, l’Inter di oggi ripercorre le orme di quella leggendaria avventura del 2009 con Mourinho, rivivendo emozioni e speranze. La storia si ripete, e questa volta Chivu guida una panchina di ex campioni pronti a scrivere un nuovo capitolo epico. La magia del passato si intreccia con il presente, e il sogno mondiale continua.

Inter Mondiale per Club, i ricordi legati alla preparazione del torneo a Los Angeles come accaduto con José Mourinho. I dettagli Sembra un film già visto, un flashback che profuma di leggenda. L’Inter di Cristian Chivu parte oggi per Los Angeles, destinazione Mondiale per Club, e le coincidenze con il passato sono troppo forti per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter Mondiale per Club, un tuffo nel passato per sognare il futuro: a Beverly Hills come nel 2009 con Mourinho e una panchina di ex guidata da Chivu

In questa notizia si parla di: inter - mondiale - club - mourinho

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

In quattro per la panchina dell'Inter. Questa la situazione di Mourinho. Al Mondiale per Club questo tecnico. I dettagli ? https://pascaldesiato.com/2025/06/04/ultimora-inter-in-quattro-per-la-panchina-ce-anche-mourinho-al-mondiale-per-club-un-traghettator Partecipa alla discussione

Regalo a Chivu per il Mondiale per Club: l'Inter prova a chiudere subito con il Parma per Bonny Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Chi allenerà l'Inter al Mondiale per Club FIFA 2025?; GdS - Mondiale, l'Inter vola verso gli Usa. E per Chivu sarà un déjà vu: campi di UCLA e stesso...; Chivu-Inter, è ufficiale: chi è il nuovo allenatore nerazzurro. Età, altezza, carriera, stipendio, moglie, fig.

GdS - Mondiale, l'Inter vola verso gli Usa. E per Chivu sarà un déjà vu: campi di UCLA e stesso hotel del 2009 con Mourinho - Come ricorda la Gazzetta dello Sport, a Chivu sembrerà di rivivere quanto accaduto nell'estate 2009 quando, proprio in Californ ...

Mondiale per Club, ecco la lista dei giocatori dell’Inter che sono partiti con Chivu - Sono 22 i nerazzurri scelti dal neo tecnico e dal suo staff per il torneo negli Stati Uniti in attesa dei rientri dalle Nazionali ...