Inter Mondiale per Club | ecco la lista dei convocati

L’Inter si prepara a conquistare il palcoscenico mondiale, partendo alla volta degli Stati Uniti per il Mondiale per Club. Il 18 giugno i nerazzurri scenderanno in campo contro il Monterrey, portando con sé una squadra ricca di talento e passione. Dallo staff tecnico ai giovani promesse, ecco la lista dei convocati pronti a scrivere una nuova pagina di storia nerazzurra. Scopriamo chi sono i protagonisti di questa sfida internazionale.

L'Inter è in partenza verso gli Stati Uniti dove, il 18 giugno, inizierà il proprio Mondiale per Club nel match contro i messicani del Monterrey. Insieme a mister Cristian Chivu, sono 22 i giocatori in partenza. Dagli azzurri rientrati dalla Nazionale ai "baby" campioni d'Italia con la Primavera. Ecco l'elenco

