Inter Miami-Al Ahly | dove vederla orario e probabili formazioni

Sei pronto a vivere un emozionante scontro tra due grandi squadre al Mondiale per Club? All’Hard Rock Stadium di Miami, Inter Miami e Al Ahly si affrontano in una partita imperdibile: orario, formazioni e come seguirla in tv. Non perdere l’occasione di scoprire tutte le ultime novità su questa sfida che potrebbe regalare sorprese e grandi emozioni. Ti sveliamo tutto!

All’Hard Rock Stadium va in scena la sfida del Mondiale per Club Inter Miami-Al Ahly: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All’Hard Rock Stadium di Miami si giocherà la gara valevole per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Inter Miami-Al Ahly. Andiamo a scoprire le ultimissime . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter Miami-Al Ahly: dove vederla, orario e probabili formazioni

Manca sempre meno: nella notte italiana del 15 giugno l’Inter Miami e l’Al Ahly all’Hard Rock Stadium di Miami apriranno ufficialmente il nuovo Mondiale per Club 2025 E sarà Mediaset, grazie all’accordo di sublicenza, a portare in co-esclusiva nelle case Partecipa alla discussione

In attesa del debutto ufficiale del 15 giugno con la sfida tra Inter Miami e Al Ahly, il Mondiale per Club voluto dalla FIFA con un mastodontico nuovo format si annuncia come un vero e proprio fallimento mediatico. Centinaia di migliaia di biglietti sono rimasti inv Partecipa alla discussione

