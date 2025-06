Inter la lista dei convocati per il Mondiale per Club | ci sono Carboni i due Esposito e Palacios Ufficiali i numeri

Il Mondiale per Club sta per partire e l’attesa cresce tra appassionati di calcio di tutto il mondo. Tra i convocati ufficiali spiccano nomi come Carboni, i due Esposito e Palacios, pronti a dare il massimo in questa competizione globale. Con numeri e talenti di alto livello, le squadre si preparano a scrivere nuove pagine di storia. Scopriamo insieme le rose complete e i protagonisti di questa emozionante sfida internazionale.

Il Mondiale per Club è pronto a prendere il via e le 32 squadre qualificate hanno ufficializzato alla Fifa l`elenco dei giocatori convocati e. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: convocati - mondiale - club - inter

Convocati Italia per le qualificazioni al Mondiale 2026: presenti tre bianconeri. Ufficiale la lista del CT Spalletti - La Nazionale italiana si prepara per le qualificazioni al Mondiale 2026 con la lista dei convocati ufficializzata dal ct Spalletti.

?Inter, i convocati per il Mondiale per Club con relativo numero: 1 Sommer 2 Dumfries 6 De Vrij 7 Zielinski 8 Sucic 9 Thuram 10 Lautaro 11 Luis Henrique 12 Di Gennaro 13 Josep Martinez 15 Acerbi 16 Frattesi 20 Calhanoglu 21 Asllani 22 Mkhitaryan 2 Vai su X

Cristian Chivu è pronto e carico per questa nuova avventura sulla panchina dell'Inter ? Il nuovo tecnico nerazzurro ha speso queste parole ai canali ufficiali del club: l'allenatore ragiona in ottica Mondiale per Club con uno sguardo già alla prossima stagi Vai su Facebook

Mondiale per Club, tutti i giocatori convocati delle 32 squadre: rose e lista dei partecipanti; Mondiale per club. Inter, la lista dei convocati; Mondiale per Club, ecco la lista dei giocatori dell’Inter che sono partiti con Chivu.

Inter, la lista dei convocati per il Mondiale per Club: ci sono Carboni, i due Esposito e Palacios. Ufficiali i numeri - Il Mondiale per Club è pronto a prendere il via e le 32 squadre qualificate hanno ufficializzato alla Fifa l`elenco dei giocatori convocati e che prenderanno parte.