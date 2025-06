Inter in partenza per il Mondiale per Club | ecco chi c’è a Malpensa!

Un vento di emozione soffia su casa Inter, pronta a volare verso gli Stati Uniti per il prestigioso Mondiale per Club. Questa mattina Malpensa si anima con la partenza dei nerazzurri, simbolo di una squadra in evoluzione e pronta a lasciare il segno. Con Cristian Chivu impegnato a plasmare il futuro e i giocatori concentrati sull’attuale sfida, l’avventura interista sta per entrare nel vivo: e questa è solo l’inizio di un nuovo capitolo ricco di sfide e successi.

Mattinata importante per l’Inter che sta per raggiungere gli Stati Uniti, dove la prossima settimana disputerà il Mondiale per Club. Ecco tutti i presenti a Malpensa. IN PARTENZA – La nuova Inter di Cristian Chivu è in costruzione. Ma mentre la dirigenza nerazzurra si muove per completare l’opera in vista della prossima stagione, il tecnico rumeno è già a lavoro con gli uomini a disposizione per concludere l’annata attuale. C’è, infatti, il Mondiale per Club alle porte, per il quale la squadra si sta preparando a partire proprio in queste ore. Il volo verso gli States, dove si svolgere il torneo la prossima settimana, è in programma alle ore 11. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter in partenza per il Mondiale per Club: ecco chi c’è a Malpensa!

In questa notizia si parla di: inter - partenza - mondiale - club

Inter, dopo la finale rivoluzione a centrocampo! Due in partenza – TS - Dopo la finale di Champions League del 31 maggio, l'Inter si prepara a un'altra rivoluzione sul mercato.

?Inter in partenza per il Mondiale per Club. Baccin con la squadra, Marotta e Ausilio dovrebbero raggiungere l'Inter negli Stati Uniti venerdì @fcin1908it Partecipa alla discussione

Tra 48 ore la partenza dell'Inter verso gli Stati Uniti, destinazione Mondiale per Club. Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

VIDEO FCIN1908 / Inter in partenza per gli States: ecco lo staff di Chivu; L'Inter vola al Mondiale per Club: Chivu aspetta i nazionali negli Stati Uniti; Inter in partenza per il Mondiale per Club: Ausilio e Baccin con la squadra, Marotta invece….

Inter in partenza: Ausilio e Baccin con la squadra, Marotta invece... - Inter in partenza oggi per il Mondiale per Club: Ausilio e Baccin con la squadra, Marotta invece partirà successivamente Alessandro Cosattini Redattore 11 giugno 2025 (modifica il 11 giugno 2025 | 09: ...

La prima Inter di Chivu al Mondiale: formazione inedita - Il tecnico rumeno ha già diretto i primi due allenamenti ad Appiano Gentile, nonostante le numerose assenze ...