Inter in partenza per il Mondiale e Chivu

L’Inter si prepara a conquistare il mondo: i nerazzurri sono sbarcati a Malpensa, pronti a decollare verso il Mondiale per Club negli Stati Uniti. Tra loro, il primo ad uscire dal pullman è Cristian Chivu, simbolo di impegno e determinazione. Il debutto è previsto per il 18 giugno contro il forte Monterrey di Sergio Ramos, un match che promette emozioni e spettacolo. È l’inizio di una sfida internazionale che potrebbe scrivere una nuova pagina di storia.

Chivu si presenta: «Voglio lottare per vincere, all’Inter porterò due cose. Mondiale per Club? L’obiettivo è chiaro» - Cristian Chivu si presenta con determinazione e passione come nuovo allenatore dell’Inter, svelando il suo grande obiettivo: riportare i nerazzurri a conquistare titoli mondiali per club e a scrivere pagine memorabili nella storia del calcio.

Oggi primo allenamento per #LuisHenrique da giocatore dell’#Inter. Seconda sessione guidata da Cristian #Chivu ad Appiano Gentile, domani la partenza verso gli Stati Uniti in vista del Mondiale per Club ? @SkySport Partecipa alla discussione

Tra 48 ore la partenza dell'Inter verso gli Stati Uniti, destinazione Mondiale per Club. Partecipa alla discussione

