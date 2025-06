Inter i convocati per il Mondiale per Club | cinque nuovi acquisti compresi Sucic e Luis Henrique

Il countdown per il Mondiale per Club è cominciato e l'Inter ha svelato la sua rosa ufficiale, con sorprese e grandi ritorni. Tra i convocati, spiccano i nuovi acquisti Luis Henrique e Sucic, e anche i fratelli Esposito, Sebastiano e Pio, pronti a dare il massimo. La squadra è pronta a scrivere una nuova pagina di storia internazionale: scopriamo insieme tutti i dettagli e le sfide che li attendono.

Cristian Chivu ha ufficializzato l'elenco dei convocati dell'Inter per il Mondiale per Club. Presenti anche i fratelli Esposito (Sebastiano e Pio) Carboni e i nuovi acquisti Luis Henrique e Sucic.

