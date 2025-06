Inter ecco i possibili incroci al Mondiale per Club

Il FIFA Club World Cup 2025 si avvicina, e l’Inter si prepara a sfidare le migliori squadre del mondo. Con il tabellone ufficiale svelato, scopriamo gli incroci potenziali per i club italiani, tra emozioni e sfide avvincenti. Le avventure di Inter e Juventus promettono di essere appassionanti, mentre il torneo riunisce le formazioni più forti delle cinque confederazioni. Quanto sarà entusiasmante questa edizione? Restate con noi per scoprirlo!

Inter, è uscito il tabellone del FIFA Club World Cup 2025, il Mondiale per club. L’ Inter e la Juventus sono le due squadre italiane sorteggiate che prenderanno parte alla competizione. Il Mondiale per club 2025 riunirà le squadre delle confederazioni internazionali: AFC (Asia), CAF (Africa), Concacaf (Centroamerica), CONMEBOL (Sudamerica), OFC L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, ecco i possibili incroci al Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: inter - club - mondiale - ecco

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

MONDIALE per CLUB, ecco i CONVOCATI! Cena INTER-PARMA per BONNY e non solo. KOLAROV il vice CHIVU @raffaelecaru @mattiatodisco GUARDA IL VIDEO ? https://youtube.com/watch?v=Tv83_oEjeTc… Partecipa alla discussione

GdS - L’#Inter inizia a mettere nel mirino il match con il Monterrey, la prima gara del Mondiale per club: in campo dovrebbero andare subito #Sucic e Luis #Henrique, i due nuovi arrivati dal mercato, una ventata di aria fresca e gioventù. Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mondiale per Club, ecco la lista dei giocatori dell’Inter che sono partiti con Chivu; MONDIALE per CLUB, ecco i CONVOCATI! Cena INTER-PARMA per BONNY e non solo. KOLAROV il vice CHIVU; Mondiale per club, ecco quanto guadagneranno Inter, Juventus e le altre squadre.

Inter in partenza per il Mondiale per Club: ecco chi c’è a Malpensa! - Mattinata importante per l'Inter che sta per raggiungere gli Stati Uniti, dove la prossima settimana disputerà il Mondiale per Club.