Inter e Milan hanno scelto a chi affidare il progetto per il nuovo stadio San Siro | di chi si tratta

Inter e Milan hanno deciso di affidare il loro ambizioso progetto al celebre archistar britannica Norman Foster e al suo studio Foster + Partners. Mentre le trattative con il Comune di Milano continuano, questa scelta segna un passo importante verso la rinascita dello storico San Siro, che nel 2030 lascerà il posto a una nuova icona dello sport e dell’architettura. Scopriamo insieme i dettagli di questa rivoluzionaria collaborazione.

Svolta per il nuovo stadio di Milan e Inter: scelto l'architetto #milan #inter #stadio

La 'ndrangheta negli affari di San Siro e dietro i capi delle tifoserie di Inter e Milan. Un controllo sullo stadio che le cosche esercitano tanto su Luca Lucci, capo degli ultras del Milan, quanto su Andrea Beretta, leader del tifo organizzato interista. Ma l'omicidio d

