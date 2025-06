Inter due nomi nel mirino | Chivu li ritroverebbe dopo Parma

Cristian Chivu, nuovo allenatore dell'Inter, sta già tracciando la sua squadra dei sogni, puntando su giovani promesse che ha già incontrato e apprezzato. Tra i nomi in cima alla lista spiccano Ange-Yoan Bonny e Giovanni Leoni, talenti del Parma con cui ha condiviso l’ultima stagione. Due nomi da tenere d’occhio: potrebbe essere il loro grande trampolino di lancio nel calcio che conta.

Con l’ufficialità di Cristian Chivu come nuovo allenatore dell’Inter, inizia a prendere forma anche la prima lista di nomi che il tecnico romeno vorrebbe portare con sé nella nuova avventura in prima squadra. INTERESSE – Tra i profili seguiti con particolare attenzione ci sono Ange-Yoan Bonny e Giovanni Leoni, due giovani talenti del Parma, già allenati proprio da Chivu durante la sua esperienza la scorsa stagione con il Parma. Bonny, attaccante classe 2003, è reduce da una buona stagione in Serie A, in cui ha messo in mostra fisicità, progressione e un’ottima capacità di attaccare la profondità. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, due nomi nel mirino: Chivu li ritroverebbe dopo Parma

