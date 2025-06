Inter dopo la Champions il PSG ti ruba pure il top player | pronta offerta monstre

Dopo aver sfiorato la vetta in Champions League, il PSG potrebbe mettere le mani sul top player dell’Inter con un’offerta da capogiro. Mentre il Mondiale per Club si avvicina, i tifosi nerazzurri sono già concentrati sulla sfida contro il Monterrey, sperando in una svolta positiva. Questa stagione si preannuncia decisiva: sarà l’occasione definitiva per dimostrare il valore della squadra e riscrivere il proprio destino.

Mancano pochi giorni all'inizio del Mondiale per Club, con l'Inter che debutterà contro il Monterrey mercoledì prossimo alle 3 di notte italiane. Il Mondiale in Sudamerica è l'ultima opportunità per l' Inter di conquistare un trofeo in questa stagione deludente, che ha visto i nerazzurri andare dalle stalle alle stelle nel giro di un mese, sancendo il disastro con la finale di Champions League persa a Monaco per 5-0 contro il PSG. Adesso è tempo di pensare anche al calciomercato, e ringiovanire la rosa nerazzurra come da diktat di Oaktree, che ha sì voglia di investire, ma su giovani talenti che possano accrescere il loro valore in futuro, e non su parametri zero over 30 con ingaggio pesante.

Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…» - Fabio Capello analizza la corsa allo Scudetto tra Napoli e Inter, offrendo consigli per i rispettivi allenatori.

