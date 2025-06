Inter debito da 400 milioni da rifinanziare | ipotesi cessione per Oaktree

L'Inter si trova di fronte a una sfida cruciale: rifinanziare un debito di 400 milioni di euro, con ipotesi di cessione a Oaktree. Dopo anni turbolenti e un cambio di gestione radicale, il club si prepara a un nuovo capitolo. La situazione resta incerta, tra scelte strategiche e prospettive future. Quale direzione prenderà l’Inter in questo momento di crisi? La risposta potrebbe determinare il destino del club nerazzurro.

L'Inter ha vissuto anni complessi sotto l'aspetto societario. La gestione Zhang si è conclusa di colpo, con l'ingresso successivo di Oaktree (già presente dietro le quinte, all'ombra della dirigenza cinese) e il nuovo ruolo di Marotta. E ora? Un altro scossone è all'orizzonte, al (quasi) termine di una lunga stagione, che prometteva d'essere l'apice di un percorso e invece ne ha segnato il definitivo tracollo. Via Simone Inzaghi, delusione dilagante tra i tifosi, scoramento per il futuro, dubbi su Chivu e tanto altro. Al tempo stesso, però, un Mondiale per Club decisamente ricco. Ed è proprio questo l'aspetto più importante per i nerazzurri al momento, quello economico.

