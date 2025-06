Inter dalla lista convocati un indizio di mercato | addio imminente?

L'assenza di Tajon Buchanan nella lista dell'Inter per il Mondiale per Club negli Stati Uniti potrebbe essere più di un semplice dettaglio: un chiaro indizio di mercato? Con Cristian Chivu alla guida, la società nerazzurra sembra voler guardare oltre, puntando sui giovani e lasciando intendere un addio imminente. La rosa scelta per il torneo svela molto sulle strategie future, ma cosa ci riserverà il prossimo mercato?

Tajon Buchanan non è stato nemmeno convocato per il Mondiale per Club in programma in questo mese negli Stati Uniti. L’Inter, con Cristian Chivu in panchina, manda un segnale piuttosto chiaro. LISTA – Tra i convocati per il Mondiale per Club negli Stati Uniti ci sono tanti giovani, anzi tantissimi. Da Francesco Pio Esposito al fratello Sebastiano, da Matteo Cocchi e Thomas Berenbruch per finire a Gabriele Re Cecconi e Giacomo De Pieri. Cristian Chivu ha voluto portare diversi elementi della Primavera, in più qualche elemento in dubbio per il futuro come Valentin Carboni. Non ha chiamato però con la squadra Tajon Buchanan, l’esterno di rientro dal prestito con il Villarreal. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, dalla lista convocati un indizio di mercato: addio imminente?

