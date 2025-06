Inter contatti in corso con il Parma! Si parla di mercato – Sky

L’Inter si prepara a fare il suo prossimo grande passo di mercato: secondo Sky Sport, i nerazzurri hanno incontrato a cena il dirigente del Parma, aprendo ufficialmente le trattative. Con l’arrivo di Cristian Chivu e il focus già sulla strategia futura, l’attenzione si sposta sui possibili trasferimenti e sugli accordi in corso. La partita tra mercato e ambizioni nerazzurre si fa sempre più interessante: ecco cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni.

L’Inter, si legge su Sky Sport, ha visto a cena l’uomo mercato del Parma. Nell’incontro di questa sera, presente anche Beppe Marotta. INCONTRO – Con l’ Inter che ha chiuso la casella legata all’allenatore e al suo staff, si inizia a parlare anche di mercato. Ufficializzato l’arrivo di Cristian Chivu, i nerazzurri – come raccolto da Sky Sport – hanno avviato i primi contatti con il Parma. Come confermato da Gianluca Di Marzio, sia Beppe Marotta che Piero Ausilio insieme a Baccin, hanno visto in un hotel del centro Federico Cherubini, uomo mercato del Parma. Sul tavolo delle eventuali trattative, ci sono i nomi di Giovanni Leoni e Bonny. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, contatti in corso con il Parma! Si parla di mercato – Sky

In questa notizia si parla di: inter - mercato - parma - contatti

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave.

Ore decisive in casa Inter: Chivu si avvicina alla panchina nerazzurra, interrotti i contatti per il rinnovo. Sarà lui il successore di Inzaghi? Il Parma ha dato il via libera. #Inter #internews24 #Calciomercato #Chivu #SerieA #panchinainter #allenatoreinter Partecipa alla discussione

Il mercato di Siamo Interisti 1908, cosa sappiamo noi: • L'Inter è su Giovanni Leoni, come abbiamo annunciato in live più volte, Ausilio vuole portare a casa il difensore in forza al Parma. Nei contatti per Bonny si è parlato anche del difensore italiano, c'è la forte Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calciomercato, le notizie di sabato 7 giugno; L'Inter voleva Bonny per il Mondiale: contatto Marotta-Cherubini, ma il mercato finisce domani; Osimhen rifiuta l'Al Hilal, Svilar piace al Milan, Bonny vicino all'Inter: le news di calciomercato in diretta.

Mercato Inter, Chivu ha deciso: due colpi in arrivo - Inter, contatti col Parma per Bonny e Leoni: Chivu li vuole subito L’Inter accelera sul mercato in vista del Mondiale per club.

Bonny-Napoli, duello con l’Inter: Manna accelera i contatti con il Parma - Napoli, duello con l’Inter: Manna accelera i contatti con il Parma Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato, e uno degli obiettivi ...