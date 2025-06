Inter conferme dalla Primavera | in cinque al Mondiale per Club!

L’Under-20 dell’Inter, la Primavera, ha concluso la stagione con una vittoria memorabile, dimostrando talento e determinazione. Questa primavera, alcuni giovani sono stati protagonisti anche con la Prima Squadra di Cristian Chivu, confermando il potenziale di un settore giovanile che si sta affermando a livello internazionale. Quattro di loro partiranno con la squadra per il Mondiale per Club, un risultato che proietta il futuro nerazzurro verso nuove sfide e successi.

CHE STAGIONE! – L' Under-20 dell' Inter, ossia la Primavera, ha concluso la stagione nel migliore dei modi possibile. A differenza della Prima Squadra i ragazzi di Andrea Zanchetta la loro finale l'hanno vinta e in maniera piuttosto netta: secco 3-0 alla Fiorentina al Viola Park e undicesimo scudetto della storia nerazzurra in bacheca. I risultati del settore giovanile sono stati premiati nel corso dell'anno da Simone Inzaghi e Cristian Chivu ha seguito lo stesso percorso, confermandoli per il Mondiale per Club.

Luis Henrique Juventus: arrivano conferme sull’inserimento del club bianconero, ma Madama deve battere la concorrenza dell’Inter e di altre due squadre inglesi. La situazione - La Juventus punta decisamente su Luis Henrique, talentuoso giocatore brasiliano. Tuttavia, il club bianconero dovrà affrontare la concorrenza dell'Inter e di altre due formazioni inglesi.

Meno pressing e squadra più verticale: ecco come giocherà la nuova Inter di Chivu; Inter, Sucic e Luis Henrique pronti per il Mondiale per Club. Il numero di maglia del croato; Inter, lunedì l’ufficialità di Chivu: definito lo staff, manca un solo tassello in panchina.

UFFICIALE – Inter, la lista dei convocati al Mondiale per Club: la scelta su Zalewski Riporta inter-news.it: L’Inter ha diramato l’elenco ufficiale dei convocati per il Mondiale per Club, al via tra poche settimane negli Stati Uniti.