Inter con Chivu è davvero ‘Green Line’ | il Mondiale per Club sblocca i giovani!

L’arrivo di Cristian Chivu ha segnato un nuovo capitolo per l’Inter, portando una ventata di gioventù e innovazione. La ‘Green Line’ sembra finalmente attivata, sbloccando il potenziale dei talenti più promettenti. È il momento di chiedersi: il sogno di vedere i giovani in campo si sta realizzando? Scopriamo insieme come questa rivoluzione possa cambiare il volto dell’Inter e aprire nuove strade verso il successo internazionale.

L’arrivo di Cristian Chivu sembra aver dato avvio a una vera e propria rivoluzione: l’Inter viaggia verso il Mondiale per Club con innumerevoli giovani. È il segnale che la ‘Green Line’ è davvero attivata? DESIDERIO REALIZZATO? – Quante volte avremmo voluto vedere all’opera profili più giovani? Quanto spesso abbiamo incitato al lancio di talenti di prospetto? Quante lamentele abbiamo avanzato guardando all’età anagrafica della rosa nerazzurra e quante altre vedendo promettenti calciatori del vivaio interista partire per altre destinazioni? Innumerevoli, è la risposta giusta per tutto. Ma, adesso, sembra che la musica stia cambiando. 🔗 Leggi su Inter-news.it

Chivu, ecco la sua Inter: giovani, continuità e pragmatismo - Chivu, simbolo di continuità e pragmatismo, si prepara a guidare l’Inter in una fase di transizione. La sua nomina, anche se impopolare e sorprendente, nasce dalla volontà di portare avanti un progetto senza sbavature, affidandosi a chi ha voglia di rischiare e di crescere.

L'arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter porterà anche al lancio di diversi giovani. Ne è sicuro il Corriere dello Sport. Il primo che potrebbe essere testato subito già al Mondiale per Club è Valentin Carboni, fermo dallo scorso ottobre per il grave infort

?Arnautovic saluta definitivamente l'Inter e fa il suo personale augurio per Cristian Chivu: "A livello personale, il mio tempo all'Inter è finito. Non faccio più parte del club. Ma sono molto felice che Cristian sia il nuovo allenatore. Abbiamo giocato insieme,

Frattesi alla Juve e non solo: beffa atroce per Chivu - L’avventura di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter sembra davvero cominciata nel peggiore dei modi.

Inter, ufficiale Chivu: i dettagli dell'accordo con il nuovo tecnico - Ora è ufficiale: Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell'Inter, che ha scelto l'ex calciatore nerazzurro ed ex tecnico del Parma (che ha portato alla salvezza subentrando in corsa a Fabio ...