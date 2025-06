Inter cena di mercato con il Parma nel cuore di Milano | Bonny e non solo quanti incroci tra i due club

Questa mattina, il cuore nerazzurro si prepara a incrociare il passato e il presente: dalla Pinetina all’aeroporto, mentre l’autobus partisce alle 9 alla volta della California, la città di Milano si anima con un’anteprima di mercato tra Parma e Inter, tra emozioni e nuovi incontri. Un’occasione unica per scoprire quanti incroci hanno segnato la storia di questi due grandi club e cosa riserva il futuro.

Questa mattina alle 9 l’autobus nerazzurro lascerà la Pinetina per dirigersi verso l’aeroporto, dove la squadra si imbarcherà per la California.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: inter - cena - mercato - parma

Cena di mercato tra Inter e Parma di cortesia e per parlare anche di #Bonny Di Marzio Partecipa alla discussione

