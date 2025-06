Inter cena di mercato con il Parma | Bonny e non solo quanti incroci | Primapagina

L’orizzonte del calciomercato si anima di nuove suggestioni: tra incontri, scambi e possibili incroci, l’Inter si prepara alla partenza per la California con un occhio attento alle ultime mosse. Con il mercato in fermento e i dirigenti pronti a chiudere gli ultimi affari, non mancano le sorprese e le strategie che potrebbero rivoluzionare il futuro dei nerazzurri. Ma quali saranno le novità più calde? Scopriamolo insieme.

2025-06-10 23:50:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Questa mattina alle 9 l’autobus nerazzurro lascerà la Pinetina per dirigersi verso l’aeroporto, dove la squadra si imbarcherà per la California. L’Inter partirà con la dirigenza al completo e forse è anche per questo che prima di lasciare l’Italia, Marotta, Ausilio e Baccin hanno voluto sistemare le ultime cose di mercato. Nella tarda serata di ieri, infatti, tutti e tre i dirigenti si sono palesati a Palazzo Parigi, erano le 20.50 circa quando presidente, direttore sportivo e vice ds sono arrivati nel noto Hotel nel centro di Milano per accomodarsi al tavolo riservato in giardino. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

