Inter Biasin | Il preferito in panchina non era Fàbregas

L'Inter sta vivendo una vera e propria rivoluzione dopo le recenti delusioni e l'addio di Simone Inzaghi, che ha scelto di trasferirsi in Arabia Saudita. Tra cambiamenti e nuovi volti, si fa spazio il dibattito su chi sarà il vero protagonista in panchina. Biasin, in un suo recente commento, smentisce alcune supposizioni e rivela chi, secondo lui, è il preferito per guidare i nerazzurri nel prossimo futuro.

In queste due, dopo la roboante sconfitta in finale di Champions e l’addio di Simone Inzaghi, abbiamo assistito ad una rivoluzione in casa Inter. Simone Inzaghi, come noto, ha deciso di dire addio al club che ha allenato per le ultime 4 stagioni per andare in Arabia Saudita, all’Al Hilal. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Biasin: “Il preferito in panchina non era FĂ bregas”

