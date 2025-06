Inter Arnautovic ai saluti | Porterò per sempre con me la vittoria dello scudetto

L’addio di Marko Arnautovic all’Inter segna la fine di un emozionante capitolo. La sua seconda avventura nel 2023 ha portato vittorie e momenti indimenticabili, lasciando un’impronta indelebile nella storia nerazzurra. Porter242, il suo fedele compagno, e i tifosi lo ricorderanno sempre come uno dei protagonisti dello scudetto. La passione per il calcio e le emozioni condivise continueranno a vivere nei cuori di tutti gli appassionati.

Si è conclusa la seconda avventura di Marko Arnautovic con la maglia dell`Inter. Tornato nel 2023, l`attaccante ha conquistato il campionato. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: quot - inter - arnautovic - saluti

Lichtsteiner: "Rifiutai l'Inter per amore della Juventus, so che presto tornerà a vincere. Finali di Champions? C'è da capire con chi abbiamo perso..." - Stephan Lichtsteiner, ex difensore di Juventus e Lazio, ha condiviso le sue riflessioni in un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter, Arnautovic ai saluti: per l’attacco pista Hojlund; Inter, la decisione sul futuro di Asllani! Arnautovic e Correa ai saluti, ma a Torino tocca a loro; Inter, prende quota il ritorno di Arnautovic: cifre e dettagli.

Arnautovic e Correa salutano: ecco chi saranno i loro sostituti al Mondiale per club - Arnautovic e Correa ai saluti con l’Inter di Chivu: ecco chi saranno i sostituti dei due attaccanti nerazzurri Arnautovic e Correa si apprestano a salutare l‘Inter, si è chiusa la loro era in nerazzur ...

Arnautovic saluta: "Il mio tempo all'Inter è finito. Chivu, auguri" - Le dichiarazioni dell'attaccante austriaco dopo la vittoria contro la Romania: messaggio d'addio ai nerazzurri ...

Arnautovic ai saluti: "Il mio tempo all'Inter è finito. Sono contento per Chivu: è giovane e ambizioso" - L`attaccante austriaco, al termine della partita giocata a Vienna contro la Romania, ha confermato il suo addio ai nerazzurri.