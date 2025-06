Insulina settimanale disponibile in Italia | cosa cambia per i pazienti diabetici

L'introduzione dell'insulina settimanale in Italia rappresenta una svolta epocale per i pazienti diabetici, offrendo una gestione più semplice e meno invasiva della malattia. Questa innovazione, sviluppata da Novo Nordisk e approvata da AIFA, permette di ridurre le iniezioni da 365 a sole 53 all'anno, migliorando qualità di vita e aderenza alla terapia. Un passo avanti che rivoluziona il futuro dei diabetici italiani, rendendo la cura più comoda e sostenibile.

Una sola iniezione di insulina alla settimana, anziché una al giorno: 53 durante l’anno invece di 365, una svolta davvero epocale per i malati di diabete. Il farmaco, sviluppato e prodotto dalla casa farmaceutica danese Novo Nordisk e approvato da AIFA, è disponibile in Italia -primo Paese in Europa a renderlo disponibile e rimborsabile – da questo mese di Giugno. L’iniezione settimanale era attesa da molto tempo, per i suoi innegabili benefici sia sulla semplificazione della terapia insulinica sia sulla lotta alle complicazioni della malattia. Inoltre, il fatto di poter fare una sola iniezione alla settimana promette di migliorare anche l’aderenza alla terapia e quindi la qualità di vita dei pazienti, molti dei quali giovani e giovanissimi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Insulina settimanale disponibile in Italia: cosa cambia per i pazienti diabetici

Disponibile in Italia l'#InsulinaBasale a somministrazione settimanale per il #diabete di tipo 1 e 2. Il nostro Paese è il primo al mondo a rimborsare la terapia. Al #GR1 Dario Pitocco, direttore Unità operativa diabetologica Policlinico Gemelli di Roma.

