InSuburbia Theater Metropolis 2025 | il teatro sotto casa che fa comunità torna nell’area metropolitana di Firenze

Insuburbia Theater Metropolis 2025 torna a sorprendere l’area metropolitana di Firenze: un’occasione unica per riscoprire il teatro come spazio condiviso, tra cortili, piazze e parcheggi. Promossa da Fa.R.M – Fabbrica dei Racconti e della Memoria, questa quinta edizione trasforma ogni angolo in un palcoscenico all'aperto, avvicinando il teatro a tutti. Un viaggio tra emozioni e comunità che non si può perdere...

Fa.R.M – Fabbrica dei Racconti e della Memoria annuncia la quinta edizione di InSuburbia Theater, la rassegna che trasforma cortili, piazze-giardino e parcheggi condominiali in palcoscenici a cielo aperto. Nata nel 2021 con l'obiettivo di portare il teatro "sotto casa" di chi non frequenta i.

