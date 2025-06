Installazione impianti | serve un addetto senior

Se sei un professionista esperto nel settore degli impianti di rivestimento per la metallizzazione in alto vuoto, questa è l’opportunità che fa per te. La nostra azienda, leader mondiale con sede a Bernareggio, cerca un tecnico installazione senior con almeno 5 anni di esperienza, preferibilmente nel settore automotive. Se possiedi una laurea o un diploma in discipline ingegneristiche e desideri mettere le tue competenze al servizio di progetti all’avanguardia, continua a leggere—potresti essere la figura che stiamo cercando.

Azienda leader mondiale nella progettazione, realizzazione e installazione di impianti di rivestimento per la metallizzazione in alto vuoto con sede a Bernareggio ricerca un tecnico installazione senior con esperienza pregressa di almeno 5 anni nell'utilizzo degli impianti di rivestimento in Pdv in alto vuoto, in particolare nelle applicazioni nel settore automotive. Si richiedono: laurea o diploma in discipline ingegneristiche. Ottime conoscenze in chimica e fisica e conoscenze meccaniche. Ottima conoscenza e utilizzo del pacchetto MS Office. Lavoro in team, ottima conoscenza dell'inglese, buona conoscenza della lingua spagnola e francese; disponibilità a fare trasferte nel mondo.

Scegliere dispositivi ad alta efficienza energetica non solo riduce i costi, ma contribuisce anche alla sostenibilità ambientale. Ecco come si accede all'incentivo per l'acquisto e l'installazione di impianti di raffreddamento - Scegliere dispositivi ad alta efficienza energetica non solo abbassa i costi, ma promuove anche la sostenibilità ambientale.

