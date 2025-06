Inseguimento notturno nei rii | giovane in fuga dalla polizia locale alla guida di un' imbarcazione

Un’avventura mozzafiato si svolge sotto il cielo stellato di Venezia: un giovane in fuga dalla polizia locale naviga a tutta velocità nel Rio di Ca' Foscari, musica a tutto volume e senza contrassegni. L’inseguimento, intenso e ad alta tensione, culmina nel Canale della Giudecca, dove gli agenti riescono a bloccare il fuggitivo. Per scoprire altri episodi emozionanti, clicca qui per iscriverti al canale...

Sfreccia ad alta velocità nel Rio di Ca' Foscari, con musica ad alto volume e privo di contrassegni identificativi. La polizia locale, dopo un inseguimento fino al Canale della Giudecca, ha intercettato e denunciato un giovane alla guida di un'imbarcazione.

