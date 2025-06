Inps lancia ' In rete per l' inclusione' per sostenere i più fragili

L'INPS lancia "In Rete per l'Inclusione", un'iniziativa digitale dedicata a chi vive in condizioni di grave disagio sociale, economico, lavorativo e abitativo. Questo innovativo servizio, attraverso un questionario anonimo, mira a individuare i diritti ancora inespressi e a orientare le persone verso le prestazioni di cui potrebbero beneficiare. Pur non essendo un simulatore, rappresenta un passo importante nel supporto alle fasce più fragili.

Per le persone che vivono in condizione di grave disagio sociale ed economico, lavorativo e abitativo arriva il servizio " Inps in rete per l'inclusione ", un progetto che attraverso un questionario anonimo prova a individuare i diritti inespressi orientando questi soggetti sulle prestazioni alle quali potrebbero avere diritto. Pur non rappresentando un simulatore di prestazioni, hanno spiegato i dirigenti dell'Istituto nel corso di un convegno, vuole fornire un primo orientamento alle prestazioni erogate dall'Istituto, con successivo indirizzamento alle specifiche pagine informative e di servizio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Inps lancia 'In rete per l'inclusione' per sostenere i più fragili

In questa notizia si parla di: inps - rete - inclusione - lancia

Pa, Vitale (Agea-Inps): “E’ necessario fare rete per contrasto alle frodi” - Agea, responsabile della gestione di circa 8 miliardi di euro in finanziamenti, ha rafforzato la lotta alle frodi istituito un ufficio dedicato e una piattaforma integrata con Arachne.

Attenzione alle truffe digitali: l’INPS lancia una campagna informativa per tutelare gli utenti l’INPS ha avviato in questi giorni una campagna nazionale per proteggere gli utenti dai tentativi sempre più frequenti di phishing e smishing, truffe digitali che sfruttan Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inps lancia 'In rete per l'inclusione' per sostenere i più fragili; Assegno di Inclusione, problemi e sospensioni. A Febbraio la Carta resta senza Accredito per molte Famiglie; Assegno di Inclusione ottobre 2024, le date di pagamento INPS: ecco quando arriva l’accredito.

Inps lancia 'In rete per l'inclusione' per sostenere i più fragili - Un questionario anonimo aiuterà le persone in difficoltà a scoprire i diritti inespressi e le prestazioni disponibili.

Fa tappa a Nola il progetto "Inps in rete per l'inclusione” - Tra gli obiettivi: promuovere l’equità sociale e l’accesso ai servizi dell’INPS della fascia di popolazione più fragile e bisognosa ...