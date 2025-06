Inps codice della crisi e dell’insolvenza | un nuovo ruolo per l’Istituto

Il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza sta rivoluzionando il ruolo dell’Inps, ponendo l’accento sulla prevenzione e sulla tutela delle imprese in difficoltà. Durante il convegno “Crisi d’impresa: profili previdenziali”, si è evidenziato come questo quadro normativo rappresenti un cambio di paradigma, con l’obiettivo di sostenere la ripresa e la continuità aziendale, rinnovando così il ruolo dell’istituto nel panorama economico e sociale.

Codice della crisi e dell’insolvenza: un nuovo ruolo per l’Inps. Questo il tema al centro del convegno “Crisi d’impresa: profili previdenziali”, tenutosi nella sede Inps di Palazzo Wedekind. In questo contesto è stato illustrato il cambio di paradigma nell’approccio istituzionale alla crisi d’impresa. Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.lgs. 142019) e i successivi correttivi attribuiscono maggiore rilevanza alla continuità aziendale e al valore sociale del lavoro. L’Inps evolve così da soggetto passivo di recupero crediti a parte attiva e valutativa nei processi di risanamento, assumendo un ruolo strategico nella selezione delle imprese da sostenere. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

