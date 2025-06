Innovazione e tecniche digitali Ecco il futuro per l’agricoltura

L'innovazione digitale sta rivoluzionando il settore agricolo, aprendo nuove frontiere di crescita e sostenibilità. Durante il convegno "Agricoltura digitale: sfide e opportunità" a Villa Griffone, esperti hanno analizzato i numerosi benefici della digitalizzazione, dalla gestione dei dati alla regolamentazione. È evidente che, integrando tecnologie avanzate, il futuro dell’agricoltura sarà più efficiente, intelligente e resiliente. Un percorso che promette di trasformare radicalmente il modo in cui coltiviamo e produciamo cibo.

Si è parlato dei tanti vantaggi che la digitalizzazione apporta anche all’ agricoltura, con particolare attenzione alla gestione dei dati, alla regolamentazione, nel corso del convegno intitolato ’Agricoltura digitale: sfide e opportunità’ che si è tenuto ieri a Villa Griffone di Sasso Marconi, organizzato dalla Fondazione e dal Comitato nazionale Marconi 150, in occasione dei 130 anni del primo segnale wireless lanciato dallo scienziato bolognese proprio dalla stessa località del bolognese. L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, delle associazioni di categoria e delle imprese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Innovazione e tecniche digitali. Ecco il futuro per l’agricoltura"

In questa notizia si parla di: agricoltura - innovazione - tecniche - digitali

Innovazione e territori: Festival dell’agricoltura del futuro - Prende il via Agrofutura, un innovativo progetto editoriale e territoriale di Qn Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino e La Nazione, realizzato in collaborazione con le Regioni Emilia-Romagna e Toscana.

A Capo Verde per promuovere innovazione digitale e agricoltura sostenibile. Tecnologie italiane per irrigazione e monitoraggio ambientale al servizio dell’Africa Occidentale. @ItalyMFA @unicv_edu_cv #diplomaziascientifica Partecipa alla discussione

Per saperne di più contattaci o vieni a trovarci, ti aiuteremo a capire come presentare la domanda e valorizzare il tuo lavoro. #galtrentinoorientale #trentino #agricoltura #innovazione #bando Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Innovazione e tecniche digitali. Ecco il futuro per l’agricoltura; Agricoltura e tecnologie digitali per produrre più cibo per tutti. L’innovazione nei campi e nelle stalle sta facendo passi da gigante, ma occorre usarla con grande attenzione; Agricoltura digitale & innovazione tecnologica: a che punto è la ricerca CREA e Università della Tuscia?.

"Innovazione e tecniche digitali. Ecco il futuro per l’agricoltura" - nel corso del convegno intitolato ’Agricoltura digitale: sfide e opportunità’ che si è tenuto ieri a Villa Griffone di Sasso Marconi, organizzato dalla Fondazione e dal Comitato nazionale Marconi 150, ...

Agricoltura 4.0, tra droni, sensori e robot: “L’innovazione migliora la vita di chi lavora la terra” - Firenze, 10 giugno 2025 – Droni, sensori, satelliti, robot di mungitura e sistemi predittivi basati sull’intelligenza artificiale: sono alcune delle tecnologie che stanno trasformando l ’agricoltura e ...