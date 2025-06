Innovazione e intelligenza artificiale Ecco la ’Token school’ della Don Milani

L'innovazione e l'intelligenza artificiale prendono vita alla 8217Token School della Don Milani, dove studentesse apuane sono protagoniste di BolognaFiere nel grande evento "We Make Future". Con oltre 100 appuntamenti tra formazione, business e intrattenimento, questa fiera internazionale apre nuove frontiere digitali. Il 4 giugno, le ragazze del FABclub si distinguono nell’evento finale ‘Code & Tell’, dimostrando che il futuro si costruisce con passione e talento. E questa è solo l’inizio di un viaggio straordinario nel mondo dell'innovazione.

Studentesse apuane protagoniste a BolognaFiere per il " We make future ", una delle più importanti Fiere internazionale su intelligenza artificiale, tecnologia e innovazione digitale, con oltre 100 eventi di formazione, business e intrattenimento. Il 4 giugno, all'interno 'Code & tell', evento finale del percorso ' Girls code it better 2024-2025', organizzato da Officina Futuro Fondazione W-Group, le ragazze del FABclub della scuola media Don Milani di Marina di Massa hanno esposto il prodotto del loro laboratorio digitale, sostenuto per l'anno scolastico appena concluso dal Pnrr "Nuove competenze e nuovi linguaggi", finanziato dall'Unione europea – Next Generation Eu – tra le "Azioni di potenziamento delle competenze Stem e multilinguistiche".