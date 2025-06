Inizia l’era di Ilaria Pagani | Porte aperte a tutti

L'inizio dell'era di Ilaria Pagani a Saronno segna un nuovo capitolo di speranza e rinascita per la comunità. Con un mandato che promette apertura e coinvolgimento, la nuova sindaca ha ottenuto il sostegno di più della metà degli elettori nel ballottaggio, superando ogni aspettativa. Con una partecipazione in crescita e una visione fresca, Pagani si prepara a guidare la città verso un futuro luminoso, consolidando così il suo ruolo di leader capace di ascoltare e rappresentare tutti.

Una porta spalancata, simbolo di un nuovo inizio per la città. Così è iniziato il mandato di Ilaria Pagani la nuova sindaca di Saronno. Con 8.418 voti, pari al 52,61%, ha vinto il ballottaggio superando Rienzo Azzi, candidato del centrodestra unito, che si è fermato a 7.583 preferenze (47,39%). L’affluenza si è attestata al 53%, in crescita rispetto al primo turno, quando aveva votato il 50,4% degli aventi diritto. Sostenuta da Partito Democratico, Tu@Saronno e Insieme per Crescere, Pagani è la prima donna a guidare il Comune di Saronno: un risultato storico che arriva al termine di una campagna elettorale intensa e di un secondo turno in cui il centrosinistra ha ritrovato compattezza e slancio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it