ingegneri e tecnici il bando bicocca

Sei un ingegnere o un tecnico in cerca di nuove sfide? L’Università degli Studi di Milano Bicocca apre le sue porte a otto professionisti qualificati, offrendo un’opportunità unica di entrare nel cuore di progetti strategici. Questa selezione mira a rafforzare le aree di Infrastrutture e approvvigionamenti, e Servizio prevenzione e protezione. I professionisti selezionati collaboreranno con i responsabili di progetto e con i...

L' Università degli Studi di Milano Bicocca apre le porte a nuovi professionisti del settore tecnico: è stato pubblicato un bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di otto ingegneri e architetti, destinati a rafforzare due aree strategiche dell'ateneo: Infrastrutture e approvvigionamenti, e Servizio prevenzione e protezione. I professionisti selezionati lavoreranno a stretto contatto con i responsabili unici di progetto e con i team tecnici dell'ateneo, prendendo parte alla progettazione e alla gestione degli interventi edilizi e manutentivi, alla direzione lavori, alla gestione delle autorizzazioni e all'attuazione dei contratti pubblici secondo la normativa vigente.

Cercasi ingegneri, tecnici della salute, estetisti, saldatori e meccanici: i posti di lavoro che restano scoperti in Italia - In Italia, molte figure professionali come ingegneri, tecnici della salute, estetisti, saldatori e meccanici rimangono ancora scoperte, evidenziando una domanda crescente di oltre 528mila posti di lavoro a maggio 2025.

