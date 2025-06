Infrastrutture e flotta sui laghi lombardi 110 milioni di euro per il rinnovamento

Un investimento di 110 milioni di euro sta rivoluzionando i laghi lombardi, potenziando infrastrutture, flotta e servizi digitali. Con un incremento di personale e innovazioni all’avanguardia, il Piano industriale della Navigazione dei Laghi promette un futuro più efficiente e sostenibile fino al 2029. Un progetto ambizioso che trasformerà l’esperienza di navigazione e rafforzerà il ruolo strategico di questa rete nel cuore del Nord Italia.

Centodieci milioni di euro per rinnovare infrastrutture e flotta, più altri 7 milioni per la digitalizzazione dei servizi, oltre ad una implementazione della pianta organica da 560 unità a quasi 800. È quanto prevede il Piano industriale della Navigazione dei Laghi – l’agenzia statale per i servizio pubblico di navigazione sui laghi di Como, Maggiore e di Garda - fino al 2029. Il Piano è stato presentato nei giorni scorsi a Cernobbio dal gestore governativo Pietro Marrapodi e dal direttore generale Alberto Chiovelli. "Stiamo lavorando per l’individuazione di un luogo idoneo dove poter realizzare un terzo cantiere sul Lago di Como in modo da rafforzare le operazioni di manutenzione ordinarie e straordinarie della flotta – l’annuncio del gestore -, così come verrà portato avanti il lavoro di riqualificazione del cantiere di Dervio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Infrastrutture e flotta sui laghi lombardi 110 milioni di euro per il rinnovamento

In questa notizia si parla di: laghi - milioni - infrastrutture - flotta

#BuoneNotizie Regione Lombardia ha approvato la delibera relativa allo stanziamento di 15 milioni di euro per il bando “Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere”. La misura prevede due linee di intervento e mira a ince Partecipa alla discussione

Un grande ringraziamento alla Navigazione Laghi! Desideriamo esprimere il nostro sentito apprezzamento al Gestore Governativo Pietro Marrapodi , al... Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Infrastrutture e flotta sui laghi lombardi 110 milioni di euro per il rinnovamento; Gestione Navigazione Laghi: oltre 110 milioni di investimenti per flotta, infrastrutture e sicurezza; Navigazione Laghi, 110 milioni per il rinnovamento di infrastrutture e flotta.

Infrastrutture e flotta sui laghi lombardi 110 milioni di euro per il rinnovamento - Centodieci milioni di euro per rinnovare infrastrutture e flotta, più altri 7 milioni per la digitalizzazione dei servizi, oltre ...

Gestione Navigazione Laghi: oltre 110 milioni di investimenti per flotta, infrastrutture e sicurezza - Più di 110 milioni di euro di investimenti per il rinnovamento di infrastrutture e flotta, ulteriori 7 milioni per la ...