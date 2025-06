Infortuni sul lavoro il presidio dei sindacati davanti alla Prefettura | Più impegno per la sicurezza

rivendicare con forza misure concrete e immediate volte a tutelare la salute e la vita dei lavoratori. È fondamentale che le istituzioni assumano responsabilità chiare e urgenti per prevenire ulteriori tragedie e garantire un ambiente di lavoro più sicuro per tutti.

Stop alle morti bianche. Dopo i recenti infortuni mortali avvenuti nel Ravennate, Cgil, Cisl, Uil hanno deciso di dare vita a un presidio venerdì, dalle 10 alle 12, in piazza del Popolo di fronte alla Prefettura di Ravenna. "L'iniziativa - come spiegano i sindacati - è stata proclamata per

Presidio di Cgil, Cisl e Uil davanti alla Prefettura di Ravenna: “Da inizio 2025 già tre morti per incidenti sul lavoro” - Cgil, Cisl, Uil daranno vita a un presidio venerdì 13 giugno, dalle 10 alle 12, in piazza del Popolo di fronte alla Prefettura di Ravenna.