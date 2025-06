Infortunati Inter Calhanoglu e Bisseck | fissati i loro rientri – SM

L'Inter vola verso gli Stati Uniti con due assenze di peso: Hakan Calhanoglu e Yann Aurel Bisseck. Dopo il doloroso finale di Champions, i due giocatori sono pronti a tornare in campo per il Mondiale per Club. Ma quando saranno disponibili? Ecco le ultime novità sui loro tempi di recupero, fondamentali per le ambizioni dei nerazzurri nel torneo internazionale. La sfida contro il Monterrey si avvicina e la loro presenza potrebbe fare la differenza.

In casa Inter, ci sono due infortunati: Hakan Calhanoglu e Yann Aurel Bisseck. Ecco quando rientreranno per le partite del Mondiale per Club. LA SITUAZIONE – L' Inter è partita in direzione Stati Uniti questa mattina attraverso un volo da Malpensa. Sull'aereo sono saliti anche Hakan Calhanoglu e Yann Aurel Bisseck, entrambi infortunati, dopo l'amara finale di Champions League contro il Psg. L'Inter esordirà contro il Monterrey giorno 18 e i due non ci saranno per la partita di esordio. La prima Beneamata di Cristian Chivu sarà ricca di giovani con l'innesto anche dal primo minuto, riferisce Sport Mediaset, dei due nuovi arrivati Luis Henrique e Petar Sucic.

Inter Lazio, Inzaghi non corre rischi! Il programma per il recupero degli infortunati: 2 i rientri sicuri! - Nell'analisi delle ultime novità da Appiano Gentile, il giornalista Andrea Paventi ha rassicurato i tifosi dell'Inter: Simone Inzaghi non corre rischi per il prossimo incontro.

#Inter, primo allenamento per Chivu ad Appiano. In campo buona parte della Primavera oltre a Darmian, Acerbi, V.Carboni, Mhikitaryan, Palacios, S.Esposito e i tre portieri. Bisseck, Calhanoglu e Pio Esposito a parte perche infortunati. [@DanViti] Partecipa alla discussione

Guarro Inter, per la partita di domani a Como, Inzaghi pensa a tanti cambi. La probabile formazione: Sommer/Martinez; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Calhanoglu, Asllani, Zalewski, Dimarco; Correa, Taremi. Partecipa alla discussione

