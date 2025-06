Influencer l' Antitrust ha preso provvedimenti verso alcuni che consigliavano guadagni facili

L’Autorità Antitrust ha deciso di agire contro alcuni influencer che promuovevano guadagni facili senza specificare adeguatamente la natura pubblicitaria dei loro post. Nonostante le misure siano ancora in fase iniziale, solo in due casi sono state comminate multe, mentre altri interventi sono già stati conclusi. Questa attenzione rappresenta un passo importante verso una maggiore trasparenza e tutela dei consumatori nel mondo digitale.

Gli influencer promuovevano strategie per ottenere alti guadagni senza chiarire la natura pubblicitaria dei post. Solo in due casi ci sono state multe. Già a inizio anno, l’Autorità aveva concluso altri 4 interventi. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Influencer, l'Antitrust ha preso provvedimenti verso alcuni che consigliavano guadagni facili

«Promuovevano guadagni facili e sicuri»: l’Antitrust multa due influencer - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha recentemente sanzionato due influencer per aver promesso guadagni facili e sicuri, chiudendo le indagini su altri quattro con impegni.

L’Antitrust ha multato il noto influencer Big Luca per contenuti che promettevano «guadagni facili e sicuri» Partecipa alla discussione

