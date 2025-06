Infantino presenta il Mondiale per Club | Il torneo più competitivo al mondo qui si scrive la storia

Tra tre giorni si accenderà il grande palcoscenico del calcio mondiale: il Mondiale per Club, il torneo più competitivo e affascinante del pianeta. Su Instagram, il presidente FIFA Gianni Infantino ha svelato l’entusiasmante anteprima di questa competizione storica, promettendo emozioni uniche e una sfida senza precedenti tra le migliori squadre del globo. La storia sta per essere scritta: preparatevi a vivere momenti indimenticabili!

