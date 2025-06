IndyCar Palou prova a rifarsi al Gateway Newgarden osservato speciale

La NTT IndyCar Series torna all’iconico World Wide Technology Raceway di Gateway, con Palou determinato a rifarsi dopo le recenti sfide. Con Newgarden sotto osservazione speciale, il campionato riparte dopo una breve pausa, offrendo emozioni e sorprese. La corsa di Madison, spostata a inizio estate, promette scintille tra i protagonisti. Il paddock è carico di tensione: chi dominerà questa tappa cruciale? L’adrenalina è già nell’aria, pronto a scoprire il prossimo capitolo di questa spettacolare stagione.

Torna ad inizio estate la tappa della NTT IndyCar Series al World Wide Technology Raceway. Riprende il campionato dopo una sola settimana di sosta con secondo catino in programma dopo la 500 Miglia Indianapolis che abbiamo vissuto a fine maggio. La serie americana riservata alle ruote scoperte ha deciso di cambiare data alla corsa di Madison che negli ultimi anni era stato inserito a fine anno prima del gran finale tra Portland e Nashville. Il provvedimento è stato preso visto il debutto dell'impianto di St. Louis nei Playoffs della NASCAR Cup Series come seconda sfida del Round of 16. Scott Dixon (race-1 2020, 2023), Will Power (2018) e Josef Newgarden (2017, race-2 2020, 2021, 2022, 2024) sono coloro che hanno vinto almeno una volta al Gateway che dal 2004 al 2016 non ha più fatto parte del calendario a discapito di altri appuntamenti.

