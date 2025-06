Indicazioni Nazionali Valditara rilancia la geografia | Fondamento della cittadinanza

Con le nuove Indicazioni Nazionali, il Ministro Valditara riscopre la geografia come pilastro della formazione civica, sottolineando che conoscere il territorio è essenziale per diventare cittadini consapevoli e responsabili. Il documento enfatizza l'importanza di saper collocare sé stessi nello spazio, dal quartiere alla nazione, per promuovere una cittadinanza attiva e informata. La sfida ora è trasmettere questa visione ai giovani, affinché costruiscano un senso di appartenenza solido e duraturo.

Con le nuove Indicazioni Nazionali per il primo ciclo, il Ministero dell'Istruzione rilancia il ruolo della geografia come strumento educativo fondamentale. Il ministro Valditara sottolinea che non si può essere cittadini italiani senza conoscere il territorio, e il documento ministeriale ribadisce l'importanza di saper collocare sé stessi nello spazio fisico e sociale, dal quartiere al

