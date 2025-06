Indicazioni Nazionali Scuola dell’infanzia e Scuole del Primo ciclo di istruzione | ecco il nuovo testo PDF

Oggi sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito è stata pubblicata la nuova bozza delle Indicazioni Nazionali per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione, un testo fondamentale trasmesso al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione per il parere. Questo aggiornamento rappresenta un passo importante verso una didattica più inclusiva e innovativa. Scopriamo insieme le principali novità e come influenzeranno il futuro educativo delle nostre scuole.

Pubblicata oggi sul sito del Ministero dell'Istruzione e del merito la nuova bozza delle Indicazioni Nazionali per il curricolo - Scuola dell’infanzia e Scuole del Primo ciclo di istruzione. Si tratta del testo trasmesso al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione per il parere. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

“Non multa sed multum” è il principio latino al quale gli estensori delle Nuove Indicazioni nazionali per la Scuola dell’infanzia e Primo ciclo di istruzione affidano il compito di trasmettere uno dei cardini della loro idea di formazione. La massima veicola infatti tr Partecipa alla discussione

Erano davvero necessarie delle Nuove Indicazioni Nazionali per la scuola? E la scuola, le donne e gli uomini che la abitano, come saranno protagonisti di questa fase e non semplici destinatari? Basta un modulo Google? Teniamo le domande aperte e rinnov Partecipa alla discussione

