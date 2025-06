Indagato per corruzione Occhiuto governatore della Calabria

Il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, finisce nell’occhio del ciclone: indagato per corruzione, ha annunciato di aver ricevuto un avviso di garanzia in un contesto di indagini che coinvolgono più persone. La sua reazione, tra serietà e preoccupazione, apre uno scenario delicato per la politica regionale, lasciando tutti con il fiato sospeso e chiedendosi quale sarà il destino di questa vicenda che scuote le istituzioni calabresi.

Roberto Occhiuto, presidente forzista della Regione Calabria, è indagato per corruzione. Lo ha annunciato lui stesso tramite un video pubblicato sui Facebook, rivelando di aver «ricevuto un avviso di garanzia nell’ambito di un’inchiesta più ampia, che coinvolgerebbe più persone». «Solitamente si dice: ‘Sono sereno, confido nella magistratura’. Sono sereno un piffero. non sono sereno, perché essere iscritto nel registro degli indagati – anche a mia tutela, come mi dicono – per me è una cosa infamante: è come se mi avessero accusato di omicidio. È una cosa inverosimile che io possa essere avvicinato ad una ipotesi anche lontanamente vicina alla corruzione», dice Occhiuto nel video. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Indagato per corruzione Occhiuto, governatore della Calabria

