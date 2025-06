Indagato per corruzione il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto

La politica calabrese è sotto i riflettori: il presidente Roberto Occhiuto è stato ufficialmente indagato per corruzione, come annunciato dallo stesso attraverso un video sui social. La vicenda, che coinvolge anche altre persone, scuote l'intera regione e solleva interrogativi su trasparenza e legalità. In un contesto già complesso, questa notizia rischia di influenzare il futuro politico della Calabria e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è indagato per corruzione. A renderlo noto è lo stesso governatore in un video postato sui social, nel quale fa riferimento a un’inchiesta della Procura di Catanzaro che coinvolgerebbe anche altre persone. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Occhiuto (@robertoocchiuto) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Indagato per corruzione il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto

In questa notizia si parla di: indagato - corruzione - presidente - regione

Il sindaco di Cassino Enzo Salera è stato indagato per corruzione - Il sindaco di Cassino, Enzo Salera, è stato indagato per corruzione, riaccendendo i riflettori sul suo operato.

ASSESSORE INDAGATO Il presidente della Regione Puglia: “Abbiamo fiducia nella giustizia e abbiamo fiducia in Alessandro Delli Noci”. #lattacco #corruzione #regionepuglia #assessore Partecipa alla discussione

L'assessore allo sviluppo della regione Puglia alessandro delli noci, segretario della lista civica di Emiliano, si è dimesso dopo l'interrogatorio in procura indagato per corruzione. Ieri emiliano aveva detto he era innocente (e poi querela me) Partecipa alla discussione

Occhiuto indagato per corruzione, il presidente della regione Calabria lo annuncia in un video; Il presidente della regione Calabria è indagato per corruzione; Il presidente della Regione Calabria indagato per corruzione: “Ho chiesto di essere sentito al più presto dai magistrati”.

Calabria, Occhiuto: sono indagato per corruzione - (askanews) – “Non avrei mai pensato di dover condividere con voi una notizia di questo genere.

Occhiuto, presidente della Calabria, indagato per corruzione - Lo ha rivelato lo stesso politico di Forza Italia sui social: «Ho chiesto al magistrato di essere subito ascoltati».

Calabria, Occhiuto indagato per corruzione “Non ho nulla da temere” - "Non avrei mai pensato di dover condividere con voi una notizia di questo genere.