Indagato per corruzione il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto | Ho chiesto di essere sentito

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è stato coinvolto in un’inchiesta per corruzione che scuote il panorama politico locale. Dopo aver negato fermamente le voci, l’indagine ha portato alla sua convocazione, sollevando interrogativi sulla trasparenza e integrità delle istituzioni regionali. La situazione si fa sempre più intricata: cosa si nasconde dietro queste accuse e quali ripercussioni avranno sull’amministrazione calabrese?

Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha provato fino all’ultimo a smentire i boatos che lo davano indagato per corruzione. Contattato da ilfattoquotidiano.it, martedì aveva dichiarato: “ Assolutamente no ”. Le voci, sempre più insistenti, che la guardia di finanza si fosse presentata nei suoi uffici, però, lo hanno convinto a confermare la notizia, che circola da giorni, relativa a un’indagine che lo riguarda e per la quale ha ricevuto un avviso di garanzia notificatogli dalla Procura di Catanzaro guidata da Salvatore Curcio. “Non avrei mai pensato di dover condividere con voi una notizia di questo genere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Indagato per corruzione il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto: “Ho chiesto di essere sentito”

