Indagati Cellino e il Brescia per riciclaggio e reati tributari | perquisizioni in tutta Italia

Un'ombra si staglia sul Brescia e sul suo proprietario, Massimo Cellino, coinvolti in un'indagine per riciclaggio e reati tributari legati a crediti fiscali falsi per oltre 4 milioni di euro. Le autorità italiane stanno eseguendo perquisizioni su tutto il territorio nazionale, portando alla luce una vicenda che potrebbe scuotere il mondo del calcio e oltre. Cosa riserverà il futuro per il club lombardo? Continua a leggere.

Anche la giustizia ordinaria si abbatte sul Brescia e sul suo proprietario: il club lombardo e Massimo Cellino sono indagati per riciclaggio e reati tributari collegati alla commercializzazione di crediti fiscali inesistenti per oltre 4 milioni di euro. Perquisizioni in tutta Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

