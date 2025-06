Incidenti lavoro | Cgil Trento ancora un morto servono più controlli

le responsabilità risiede nella scarsa attenzione alle norme di sicurezza. È inaccettabile che, a distanza di anni, si continui a pagare con la vita il prezzo della negligenza, rendendo urgente un intervento deciso e immediato per prevenire ulteriori tragedie e tutelare i lavoratori.

"Siamo di fronte all'ennesima tragedia sul lavoro in un settore purtroppo particolarmente a rischio. Già dai tempi di Vaia come sindacati abbiamo sollecitato proprio per questo settore un impegno straordinario su prevenzione e formazione specifica e, con certezza, posso dire che una parte delle. 🔗 Leggi su Trentotoday.it