Incidente tra sei veicoli sulla sopraelevata di Moncalieri | sei feriti | Le foto

Un grave incidente sulla sopraelevata di Moncalieri mercoledì mattina ha coinvolto sei veicoli, incluso un furgone ribaltato, provocando sei feriti in codice giallo. La scena, catturata nelle foto, ha provocato rallentamenti e preoccupazione tra i pendolari. Restate aggiornati per ulteriori dettagli e le condizioni dei feriti, mentre si indaga sulle cause di questo sfortunato episodio.

Incidente sulla sopraelevata di Moncalieri mercoledì mattina, 11 giugno. Il sinistro, avvenuto sul raccordo autostradale in direzione di Torino tra svincolo San Paolo e Torino, ha coinvolto sei veicoli tra cui un furgone che si è ribaltato. Sei sono anche i feriti, tutti in codice giallo. Quattro. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incidente tra sei veicoli sulla sopraelevata di Moncalieri: sei feriti | Le foto

In questa notizia si parla di: incidente - veicoli - sopraelevata - moncalieri

Incidente a Leini: auto si schianta contro i veicoli parcheggiati, due feriti in ospedale - Stamattina a Leini, in via Verdi, un incidente ha coinvolto un'auto su cui viaggiavano due ragazzi, che si è schiantata contro veicoli parcheggiati, causando danni.

Doppio incidente sulla sopraelevata di Moncalieri: code e disagi al traffico https://www.lagendanews.com/doppio-incidente-sulla-sopraelevata-di-moncalieri-code-e-disagi-al-traffico/ Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Incidente sulla sopraelevata di Moncalieri: coinvolti cinque veicoli; Grave incidente sulla sopraelevata di Moncalieri: sei veicoli coinvolti, uno ribaltato; Moncalieri, incidente sulla sopraelevata: sei feriti e strada chiusa verso Torino. Il groviglio di auto.

Grave incidente sulla sopraelevata di Moncalieri, sei mezzi coinvolti - Il bilancio è di sei feriti, tutti in codice giallo: quattro sono stati trasportati all’ospedale CTO di Torino, mentre altri ...

Grave incidente sulla sopraelevata di Moncalieri: sei veicoli coinvolti, uno ribaltato - TANGENZIALE – Un grave incidente stradale si è verificato oggi sulla sopraelevata di Moncalieri in direzione Torino, precisamente tra lo svincolo di San Paolo e l’ingresso in città.