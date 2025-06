Incidente tra auto e bus di pendolari | tragedia tra le lamiere

Un terribile incidente tra un'auto e un bus di pendolari sconvolge la quiete di questa mattina a Grottaferrata, lasciando dietro di sé una scena di grande impatto e dolore. Alle prime luci dell’alba, il sinistro ha coinvolto una Mini Cooper e un bus Cotral carico di passeggeri, creando un quadro di emergenza e sgomento tra i presenti. La tragedia si è consumata tra le lamiere contorte, lasciando tutti con il fiato sospeso. Leggi anche: Panico e tensione a bordo del volo in Italia.

Un violento incidente stradale ha sconvolto la mattinata di oggi, mercoledì 12 giugno 2025. Intorno alle 7, una Mini Cooper si è scontrata frontalmente con un bus Cotral carico di pendolari. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere il giovane che era alla guida dell'auto: una tragedia. Grottaferrata, incidente tra auto e bus su via Tuscolana. Il sinistro è avvenuto questa mattina a Grottaferrata, alle porte di Roma. L'incidente è avvenuto in un tratto rettilineo della via Tuscolana, all'altezza del civico 304, poco prima di una semicurva, un dettaglio che rende ancora più drammatica la dinamica. 🔗 Leggi su Tvzap.it