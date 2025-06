Incidente sull' A20 furgone si ribalta e sfonda il guardrail

Un incidente spettacolare sull'A20 Messina-Palermo ha coinvolto un furgone che si è ribaltato e ha sfondato il guardrail, finendo ai lati della corsia di sorpasso. Un uomo è rimasto ferito in modo serio, mentre le autorità stanno lavorando per chiarire le cause dell'incidente. La scena ha creato un notevole disorientamento tra gli automobilisti, sottolineando ancora una volta l’importanza della prudenza alla guida. Restate con noi per aggiornamenti e dettagli.

Un uomo è rimasto ferito in un incidente avvenuto intorno alle 17 sull'A20 Messina-Palermo. Il mezzo che stava guidando, un furgone Van adibito al trasporto di passeggeri, si è ribaltato e ha terminato la sua corsa ai lati della corsia di sorpasso dopo aver sfondato il guardrail e abbattuto un.

