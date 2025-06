Incidente sulla sopraelevata di Moncalieri | coinvolti cinque veicoli

Un brutto incidente sulla sopraelevata di Moncalieri questa mattina, coinvolgendo cinque veicoli e causando disagi al traffico. Tra le vittime, un furgone ribaltato e diversi mezzi bloccati sul raccordo autostradale in direzione di Torino. Le autorità sono prontamente intervenute per gestire la situazione, ma i dettagli sulla dinamica sono ancora in fase di chiarimento. Restate con noi per aggiornamenti su questo incidente che ha scosso la viabilità locale.

Incidente sulla sopraelevata di Moncalieri mercoledì mattina, 11 giugno. Il sinistro, avvenuto sul raccordo autostradale in direzione di Torino, ha coinvolto cinque veicoli tra cui un furgone ribaltato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento Torino Lingotto, la polizia.

Doppio incidente sulla sopraelevata di Moncalieri: code e disagi al traffico - MONCALIERI– La mattinata sulla sopraelevata di Moncalieri è stata caratterizzata da un doppio incidente che ha creato non pochi disagi alla circolazione in entrambe le direzioni.

Doppio incidente sulla sopraelevata di Moncalieri: due persone ferite e traffico in tilt - La pioggia caduta nel pomeriggio e l'asfalto viscido hanno causato un doppio incidente sulla sopraelevata di Moncalieri.