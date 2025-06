Incidente sul lavoro a Lecce morto operaio di 25 anni

Tragedia a Lecce: un giovane operaio di 25 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro nel cuore della città. Specializzato in edilizia acrobatica, stava svolgendo le sue mansioni quando si è verificata la tragedia, ancora oggetto di indagini. Le autorità sono sul posto per chiarire i dettagli di questa drammatica vicenda, che richiama l'attenzione sulla sicurezza sul lavoro e sulla necessità di prevenzione costante.

Un operaio di 25 anni ha perso la vita in un grave incidente sul lavoro avvenuto in pieno centro a Lecce. La vittima è un operaio specializzato in edilizia acrobatica che stava eseguendo dei lavori. Ancora non è chiara la dinamica dell'accaduto su cui sono al lavoro gli investigatori. Sul posto le forze dell'ordine, gli operatori del 118 e gli addetti dello Spesal (Servizio Prevenzione e Sicurezza Negli Ambienti di Lavoro) per verificare il rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza sul lavoro. L'incidente si è verificato nei pressi di un centro commerciale sulla circonvallazione cittadina. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Incidente sul lavoro a Lecce, morto operaio di 25 anni

In questa notizia si parla di: lavoro - incidente - operaio - lecce

