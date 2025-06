Incidente stradale a Fuorigrotta tra auto e scooter | motociclista in ospedale

Un grave incidente stradale a Fuorigrotta tra auto e scooter ha coinvolto un motociclista, ora ricoverato in ospedale. L’incidente, avvenuto all’incrocio tra via Lepanto e via Cariteo, solleva preoccupazioni sulla sicurezza stradale nella zona. Borrelli sottolinea l’importanza di una presenza costante della Municipale per prevenire futuri episodi analoghi. La questione richiede una risposta immediata: la sicurezza degli utenti della strada deve tornare al centro dell’attenzione.

Cosa riportano altre fonti

