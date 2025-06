Incidente nella notte a Imola | motociclista in gravi condizioni

Una notte drammatica a Imola, dove un grave incidente sulla via San Vitale ha coinvolto un motociclista in condizioni critiche. Attorno alle 23:00, un uomo di 45 anni, originario di Napoli, ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail. Le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire, ma l’intera comunità si stringe intorno alla famiglia della vittima. Per aggiornamenti e dettagli, continua a leggere su DayItalianews.

Scontro nella tarda serata sulla San Vitale. Nella notte tra martedì e mercoledì, si è verificato un grave incidente stradale a Imola, in Emilia-Romagna. Intorno alle 23:00, un motociclista ha perso il controllo del mezzo finendo violentemente contro il guardrail lungo la via San Vitale. La dinamica dell'incidente. La vittima, un uomo di 45 anni originario di Napoli, identificato con le iniziali A.Z., stava viaggiando in direzione Massa Lombarda, provenendo dal comune di Medicina. L'incidente si è verificato in prossimità di una curva, dove il conducente ha improvvisamente perso il controllo della moto.

